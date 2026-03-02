Обязательная эвакуация детей — как будет работать новый закон

Эвакуация из прифронтовых регионов. Фото: Нацполиция

Закон о принудительной эвакуации детей с опасных территорий уже одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Нардепы поддержали эту инициативу 10 февраля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента в понедельник, 2 марта.

Что предусматривает закон

"Закон возвращен с подписью президента", — говорится в карточке документа.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Закон разрешает принудительную эвакуацию детей без согласия родителей.

"С целью защиты детей, находящихся в населенных пунктах, расположенных на территориях возможных и активных военных (боевых) действий военные администрации по письменному предложению военного командования на соответствующей территории и по согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения, образованным Кабмином, в течение двух дней со дня получения предложения могут принять решение о проведении обязательнойобязательной эвакуации принудительным способом детей", — говорится в сообщении.

Согласно документу, обязательная эвакуация в принудительный способ детей осуществляется органами опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции.

Въезд, а также пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится всеобщая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений запрещается.

Дети войны

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет, кто может получить статус ребенка, пострадавшего от войны. На законодательном уровне хотят закрепить норму, по которой все дети, которые проживали в условиях полномасштабной агрессии и военного положения, признаются пострадавшими — без доказательства индивидуальных обстоятельств.

Отметим, что более 700 тысяч украинских детей находятся на оккупированных территориях. Удалось вернуть только более 2 тысяч таких лиц.