Головна Новини дня Зеленський: союзники ввели нові санкції проти РФ за викрадення дітей

Дата публікації: 11 травня 2026 17:32
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Велика Британія, Канада та Європейський Союз оголосили нові санкції проти російських осіб і структур, причетних до депортації українських дітей. Обмеження стосуються тих, хто брав участь у примусовому вивезенні, русифікації та ідеологічній обробці дітей з України. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за посилення санкційного тиску на Росію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у понеділок, 11 травня.

Зеленський про нові санкції проти РФ за викрадення дітей

За словами Зеленського, під санкції Великої Британії потрапили 85 фізичних та юридичних осіб, які брали участь у депортації українських дітей, їхній русифікації та пропагандистських кампаніях. Канада, своєю чергою, ввела обмеження проти 23 осіб і п’яти організацій, пов’язаних із примусовим переміщенням та мілітаризацією дітей.

Також санкційний пакет Європейського Союзу охопив 16 осіб і сім організацій, яких підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей до Росії та їхньому подальшому примусовому усиновленні.

Президент України наголосив, що міжнародні партнери врахували частину українських пропозицій при формуванні нових обмежень.

"Вдячний за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакета, запровадженого кілька тижнів тому. Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності", — заявив Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці березня 2026 року у Конгресі США провели слухання щодо викрадення українських дітей Росією. Під час засідання обговорили звіт Єльського університету, в якому йдеться про причетність російських нафтово-газових компаній до депортації дітей з України. Також учасники зустрічі порушили питання санкцій і притягнення винних до відповідальності.

Новини.LIVE також писали, що у березні цього року ООН заявила, що примусове вивезення українських дітей до Росії є воєнним злочином. У міжнародній комісії також вважають, що ці дії мають ознаки злочину проти людяності. За даними слідства, Росія незаконно перемістила щонайменше 1205 дітей з окупованих територій України.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
