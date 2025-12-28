Переговори Трампа та Зеленського 28 грудня — чого очікувати та які гарантії безпеки хоче Україна

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з очільником Сполучених Штатів Америки обговорить "20-пунктний план" щодо завершення війни в Україні. Відомо, що цей документ об’єднує гарантії безпеки, відбудову та економічну співпрацю.

Про це пишуть Reuters та AP.

Україна та США обговорять "мирний план" — деталі

Видання пише, що під час зустрічі обговорять три блоки:

гарантії безпеки для України;

відбудову України;

економічну співпрацю.

Зазначається, що фактично логіка переговорів змінилася — раніше просто велися розмови "давайте хоча б зупинимо стрілянину", тепер же обговорюється конкретна модель "безпека + гроші на відновлення + правила для економіки після війни".

Зеленський показує Трампу документ. Фото: Офіс президента

"Уперше за довгий час слово "план" звучить не як папка на полиці, а як документ, який реально несуть на підпис", — зазначають журналісти.

Зеленський заявив, що Україна має два документи, які можуть врегулювати війну — гарантії безпеки від США та гарантії безпеки від Європи.

Після зустрічі з Зеленським представники США вирушать до Росії, щоб з'ясувати, чи погодяться росіяни на цей мирний план, і що робити далі.

Крім того, Зеленський наголошує, що Україна йде на все, що може зупинити цю війну. Натомість Росія демонструє бажання продовжувати війну.

Чого очікувати від зустрічі Зеленського та Трампа

Очікується, що найближчі дні після зустрічі покажуть, чи отримає Україна бажані гарантії безпеки, чи знайдуть партнери політичний "ключ" до питання щодо поступків територіями та чи буде виділено достатньо фінансування для відбудови країни.

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

Президент розповів, що "гарантії безпеки" для України залежатимуть від Трампа. Проте Україні важливо, щоб вони були юридично зобовʼязуючі.

Водночас Зеленський готовий до того, що українці можуть не прийняти його домовленості з Трампом. Він готовий до діалогу з суспільством та шукатиме вихід спільно з ними.

Крім того, Україна та США працюють над дорожньою картою відновлення України до 2040 року. Сюди входить повернення біженців, ВВП на душу населення, нові робочі місця та доступ до ринків Європейського Союзу.

Зеленський розповів, що за підрахунками України, на відбудову треба приблизно 700-800 млрд доларів.

На що не погодиться Україна

Зеленський заявив, що Україна не буде юридично визнавати окуповані території російськими. Також, за словами президента, важким є питання щодо Запорізької атомної електростанції.

Чи готова Україна провести вибори задля завершення війни

Завдання щодо виборів в Україні було від Сполучених Штатів Америки, проте до цього це питання обговорювалось у Росії.

Зеленський наголосив, що найперше Україна має бути готовою законодавчо, інакше результати виборів можуть визнати нелегітимними.

Крім того, для проведення виборів має бути безпечна територія.

Проте робоча група щодо проведення виборів вже провела своє перше засідання 26 грудня. До неї увійшли нардепи та представники Центральної виборчої комісії.

Хто вестиме перемовини із представниками США

До української переговорної групи увійшли:

секретар РНБО Рустем Умєров;

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов;

перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця;

позаштатний радник Офісу президента Олександр Бевз;

міністр економіки Олексій Соболєв.

Нагадаємо, раніше Трамп наголосив, що саме він вирішить долю закінчення війни в Україні.

Крім того, не виключено, що Путін може відмовитись від "мирного плану", який Зеленський обговорить у США.