Переговоры Трампа и Зеленского 28 декабря — чего ожидать и какие гарантии безопасности хочет Украина

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней встречи с главой Соединенных Штатов Америки обсудит "20-пунктный план" по завершению войны в Украине. Известно, что этот документ объединяет гарантии безопасности, восстановление и экономическое сотрудничество.

Об этом пишет Reuters и AP.

Украина и США обсудят "мирный план" — детали

Издание пишет, что во время встречи обсудят три блока:

гарантии безопасности для Украины;

восстановление Украины;

экономическое сотрудничество.

Отмечается, что фактически логика переговоров изменилась — раньше просто велись разговоры "давайте хотя бы остановим стрельбу", теперь же обсуждается конкретная модель "безопасность + деньги на восстановление + правила для экономики после войны".

Зеленский показывает Трампу документ. Фото: Офис президента

"Впервые за долгое время слово "план" звучит не как папка на полке, а как документ, который реально несут на подпись", — отмечают журналисты.

Зеленский заявил, что Украина имеет два документа, которые могут урегулировать войну — гарантии безопасности с США и гарантии безопасности с Европой.

После встречи с Зеленским представители США отправятся в Россию, чтобы выяснить, согласятся ли россияне на этот мирный план, и что делать дальше.

Кроме того, Зеленский отмечает, что Украина идет на все, что может остановить эту войну. Зато Россия демонстрирует желание продолжать войну.

Чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

Ожидается, что ближайшие дни после встречи покажут, получит ли Украина желаемые гарантии безопасности, найдут ли партнеры политический "ключ" к вопросу об уступках территориями и будет ли выделено достаточно финансирования для восстановления страны.

Какие гарантии безопасности хочет получить Украина

Президент рассказал, что "гарантии безопасности" для Украины будут зависеть от Трампа. Однако Украине важно, чтобы они были юридически обязывающие.

В то же время Зеленский готов к тому, что украинцы могут не принять его договоренности с Трампом. Он готов к диалогу с обществом и будет искать выход совместно с ними.

Кроме того, Украина и США работают над дорожной картой обновления Украины до 2040 года. Сюда входит возврат беженцев, ВВП на душу населения, новые рабочие места и доступ к рынкам Европейского Союза.

Зеленский рассказал, что по подсчетам Украины, на восстановление нужно примерно 700-800 млрд долларов.

На что не согласится Украина

Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать оккупированные территории российскими. Также, по словам президента, тяжелым является вопрос о Запорожской атомной электростанции.

Готова ли Украина провести выборы для завершения войны

Задание по выборам в Украине было от Соединенных Штатов Америки, однако до этого этот вопрос обсуждался в России.

Зеленский отметил, что прежде всего Украина должна быть готова законодательно, иначе результаты выборов могут признать нелегитимными.

Кроме того, для проведения выборов должна быть безопасная территория.

Однако рабочая группа по проведению выборов уже провела свое первое заседание 26 декабря. В нее вошли нардепы и представители Центральной избирательной комиссии.

Кто будет вести переговоры с представителями США

В украинскую переговорную группу вошли:

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов;

первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

внештатный советник Офиса президента Александр Бевз;

министр экономики Алексей Соболев.

Напомним, ранее Трамп подчеркнул, что именно он решит судьбу окончания войны в Украине.

Кроме того, не исключено, что Путин может отказаться от "мирного плана", который Зеленский обсудит в США.