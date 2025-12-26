Подоляк пояснив, чому Путін може відмовитися від мирних домовленостей

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому російський диктатор Володимир Путін може відмовитися від мирних домовленостей. За його словами, це може статися не з раціональних причин.

Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

"От якби він був раціональна людина, я вже не кажу про те, що війна як така це не інструмент для раціональних людей. Торгівля — інструмент, фінанси — інструмент, співпраця — інструмент. Ти заробляєш разом з кимось, ти можеш там в рамках цього заробляти більше чи менше, це вже залежить від того, скажімо, морального внутрішнього каркаса, але ти заробляєш. Путін не заробляє, він знищує", — заявив Подоляк.

За словами радника ОП, оточення Путіна заробляє, а Росія — зазнає стратегічних втрат. Водночас російський диктатор не здатен це усвідомити й керується емоціями, зокрема ненавистю.

"І тому він може сказати ні не тому, що це вигідно чи невигідно. Він в таких категоріях взагалі і імперативах не орієнтується. В нього немає інтелекту. Всі помиляються, всі думають, що він вміє думати, а він не вміє. Йому подобається продавати емоції, ненависть", — додав Подоляк.

