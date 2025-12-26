Подоляк пояснив, чому Путін може відмовитися від мирних домовленостей

Подоляк пояснив, чому Путін може відмовитися від мирного плану
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, чому російський диктатор Володимир Путін може відмовитися від мирних домовленостей. За його словами, це може статися не з раціональних причин.
Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Мирний план щодо завершення війни
"От якби він був раціональна людина, я вже не кажу про те, що війна як така це не інструмент для раціональних людей. Торгівля — інструмент, фінанси — інструмент, співпраця — інструмент. Ти заробляєш разом з кимось, ти можеш там в рамках цього заробляти більше чи менше, це вже залежить від того, скажімо, морального внутрішнього каркаса, але ти заробляєш. Путін не заробляє, він знищує", — заявив Подоляк.
За словами радника ОП, оточення Путіна заробляє, а Росія — зазнає стратегічних втрат. Водночас російський диктатор не здатен це усвідомити й керується емоціями, зокрема ненавистю.
"І тому він може сказати ні не тому, що це вигідно чи невигідно. Він в таких категоріях взагалі і імперативах не орієнтується. В нього немає інтелекту. Всі помиляються, всі думають, що він вміє думати, а він не вміє. Йому подобається продавати емоції, ненависть", — додав Подоляк.
