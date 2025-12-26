Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от мирного плана

Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от мирного плана

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 19:10
Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от мирных договоренностей
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин может отказаться от мирных договоренностей. По его словам, это может произойти не по рациональным причинам.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Мирный план по завершению войны

"Вот если бы он был рациональный человек, я уже не говорю о том, что война как таковая это не инструмент для рациональных людей. Торговля — инструмент, финансы — инструмент, сотрудничество — инструмент. Ты зарабатываешь вместе с кем-то, ты можешь там в рамках этого зарабатывать больше или меньше, это уже зависит от того, скажем, морального внутреннего каркаса, но ты зарабатываешь. Путин не зарабатывает, он уничтожает", — заявил Подоляк.

По словам советника ОП, окружение Путина зарабатывает, а Россия — несет стратегические потери. В то же время российский диктатор не способен это осознать и руководствуется эмоциями, в частности ненавистью.

"И поэтому он может сказать нет не потому, что это выгодно или невыгодно. Он в таких категориях вообще и императивах не ориентируется. У него нет интеллекта. Все ошибаются, все думают, что он умеет думать, а он не умеет. Ему нравится продавать эмоции, ненависть", — добавил Подоляк.

Напомним, Подоляк объяснил, кто должен принимать решения по территориям и Запорожской АЭС.

Также советник ОП ответил, как в Украине могут состояться президентские выборы.

США владимир путин Михаил Подоляк Украина Россия мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации