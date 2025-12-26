Подоляк объяснил, почему Путин может отказаться от мирных договоренностей

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему российский диктатор Владимир Путин может отказаться от мирных договоренностей. По его словам, это может произойти не по рациональным причинам.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Мирный план по завершению войны

"Вот если бы он был рациональный человек, я уже не говорю о том, что война как таковая это не инструмент для рациональных людей. Торговля — инструмент, финансы — инструмент, сотрудничество — инструмент. Ты зарабатываешь вместе с кем-то, ты можешь там в рамках этого зарабатывать больше или меньше, это уже зависит от того, скажем, морального внутреннего каркаса, но ты зарабатываешь. Путин не зарабатывает, он уничтожает", — заявил Подоляк.

По словам советника ОП, окружение Путина зарабатывает, а Россия — несет стратегические потери. В то же время российский диктатор не способен это осознать и руководствуется эмоциями, в частности ненавистью.

"И поэтому он может сказать нет не потому, что это выгодно или невыгодно. Он в таких категориях вообще и императивах не ориентируется. У него нет интеллекта. Все ошибаются, все думают, что он умеет думать, а он не умеет. Ему нравится продавать эмоции, ненависть", — добавил Подоляк.

Напомним, Подоляк объяснил, кто должен принимать решения по территориям и Запорожской АЭС.

Также советник ОП ответил, как в Украине могут состояться президентские выборы.