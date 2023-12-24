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Журналістам російської служби BBC кинули під ноги гранату

24 грудня 2023 03:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Журналістам російської служби BBC кинули під ноги гранату - подробиці вечірки у Ризі
Бар ČĒ. Фото: SPOTTEDBYLOCALS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

На вечірці Російської служби BBC у столиці Латвії Ризі сталася НП. Журналістам кинули під ноги навчальну гранату

Про це пише "Нова газета Європа".

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Що саме відбувалося на вечірці

Захід проходив у барі Čē. Близько 23:00 там залишилися лише журналісти, раптом двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув під ноги медійникам навчальну гранату РГД-5. 

Внаслідок вибуху було оглушено кілька людей. На щастя, постраждалих у важкому стані немає.

Очевидці повідомили, що нападник втік на чорній BMW. Журналістам вдалося зафіксувати номер машини.

Наразі на місці працюють правоохоронці.

Попередньо, напад пов'язаний із професійною діяльністю представників ЗМІ.

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. 

Чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Згодом депутат прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.

Також відомо, що чоловік ніколи не служив у Збройних силах України. До того ж він оформив опіку над літньою матір'ю, щоб його не мобілізували на фронт.

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