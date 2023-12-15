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Чоловік, який підірвав гранату на засіданні сільради на Закарпатті, був з іншого села

15 грудня 2023 13:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чоловік, який підірвав гранату на засіданні сільради на Закарпатті, був з іншого села
Співробітники поліції у сільраді. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Про це розповіла мешканка села в коментарі Новини.LIVE.

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Гранати підівав немісцевий

"Жителі села ще не знають ніяких деталей. Він не з цього села, а з села Кушниця. Я особисто бачила його лише один раз", — розповіла  мешканка села, де стався інцидент.

Раніше ми повідомляли, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.

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