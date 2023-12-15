Чоловік, який підірвав гранату на засіданні сільради на Закарпатті, був з іншого села

Співробітники поліції у сільраді. Фото: скриншот

Чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Про це розповіла мешканка села в коментарі Новини.LIVE.

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Гранати підівав немісцевий

"Жителі села ще не знають ніяких деталей. Він не з цього села, а з села Кушниця. Я особисто бачила його лише один раз", — розповіла мешканка села, де стався інцидент.

Раніше ми повідомляли, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху загинув сам підривник, ще 26 людей поранено.