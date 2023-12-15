Мужчина, взорвавший гранату на заседании сельсовета на Закарпатье, был из другой деревни
Мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большая часть жителей села его не знала.
Об этом рассказала жительница села в комментарии Новини.LIVE.
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Гранаты подевал неместный
"Жители села еще не знают никаких деталей. Он не из этого села, а из села Кушница. Я лично видела его только один раз", — рассказала жительница села, где произошел инцидент.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.
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