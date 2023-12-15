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Мужчина, взорвавший гранату на заседании сельсовета на Закарпатье, был из другой деревни

15 декабря 2023 13:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Мужчина, взорвавший гранату на заседании сельсовета на Закарпатье, был из другой деревни
Сотрудники полиции в здании сельсовета. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большая часть жителей села его не знала.

Об этом рассказала жительница села в комментарии Новини.LIVE.

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"Жители села еще не знают никаких деталей. Он не из этого села, а из села Кушница. Я лично видела его только один раз", — рассказала жительница села, где произошел инцидент.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.

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