Мужчина, взорвавший гранату на заседании сельсовета на Закарпатье, был из другой деревни

Сотрудники полиции в здании сельсовета. Фото: скриншот

Мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большая часть жителей села его не знала.

Об этом рассказала жительница села в комментарии Новини.LIVE.

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Гранаты подевал неместный

"Жители села еще не знают никаких деталей. Он не из этого села, а из села Кушница. Я лично видела его только один раз", — рассказала жительница села, где произошел инцидент.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб сам взрывник, еще 26 человек ранены.