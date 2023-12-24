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Журналистам российской службы BBC бросили под ноги гранату

24 декабря 2023 03:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Журналистам российской службы BBC бросили под ноги гранату - подробности вечеринки в Риге
Бар ČĒ. Фото: SPOTTEDBYLOCALS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

На вечеринке Русской службы BBC в столице Латвии Риге произошло ЧП. Журналистам бросили под ноги учебную гранату.

Об этом пишет "Новая газета Европа".

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Что именно произошло на вечеринке

Мероприятие проходило в баре Čē. Около 23:00 там остались только журналисты, вдруг дверь отворилась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги медийщикам учебную гранату РГД-5.

В результате взрыва было оглушено несколько человек. К счастью, пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся на черной BMW. Журналистам удалось зафиксировать номер машины.

Сейчас на месте работают правоохранители.

Предварительно нападение связано с профессиональной деятельностью представителей СМИ.

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранату во время заседания сессии.

Мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был неместным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина был недоволен тем, что делается в деревне. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Впоследствии депутат пришел в себя. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.

Также известно, что мужчина никогда не служил в Вооруженных Силах Украины. К тому же он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы его не мобилизовали на фронт.

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