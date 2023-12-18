Після вибухів гранат на Закарпатті вирішили посилити заходи безпеки

Брифінг у Закарпатській ОВА 18 грудня. Фото: скриншот

На Закарпатті хочуть посилити заходи безпеки у громадських закладах після підриву гранат у Керецьківській сільській раді 15 грудня. Зокрема, йдеться про освітні установи.

Про це повідомили на брифінгу у Закарпатській ОВА 18 грудня.

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Заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк розповів, що акцент буде зроблено на недопущенні влучення вибухонебезпечних предметів на територію регіону.

За його словами, у навчальних закладах завжди будуть перебувати правоохоронці. Це рішення ухвалила Рада оборони Закарпатської області.

На брифінгу повідомили, щодо питання безпеки органом місцевого самоврядування, зокрема стосовно направлення додаткових поліцейських нарядів, то ці рішення мають приймати місцева влада в громадах самостійно.

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.

Гранати, які кинув депутат на Закарпатті під час фінансової комісії, впали під стілець військовому на протезах Василю Штефку. Він отримав поранення на фронті та втратив обидві ноги. На збори у рідному селі Василь прийшов уже на протезах.

Депутат, який кинув гранати в односельців на Закарпатті під час сесії в Керецьках, ніколи не служив у Збройних силах України. До того ж він оформив опіку над літньою матір'ю, щоб його не мобілізували на фронт.