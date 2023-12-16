Депутат, який підірвав гранати на Закарпатті, прийшов до тями

Депутат, який під час засідання сільської ради на Закарпатті, підірвав гранати. Фото: скриншот з відео

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті, гранати, прийшов до тями. Наразі його допитують правоохоронці.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Що відомо про стан депутата

"Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні", — зазначив він.

За словами журналіста, нині з підривником проводяться слідчі дії, а його палату охороняє поліція, аби родичі поранених не влаштували самосуд.

Скриншот допису з Telegram Віталія Глаголи

Подробиці щодо інциденту на Закарпатті 15 грудня

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат 15 грудня підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Додамо, депутат-підривник Сергій Батрин залишив удома передсмертну записку. З її змісту зрозуміло, що він з самого початку планував підрив гранат під час засідання сільської ради.

Нагадаємо, внаслідок інциденту поранено людей, а зловмисник перебував у реанімаційному відділенні медзакладу.