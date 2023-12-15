Вибух гранат на Закарпатті — в якому стані перебувають жертви та обвинувачений

Наслідки вибуху гранат на Закарпатті. Фото: zak.gp.gov.ua

Сьогодні, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. Внаслідок інциденту поранено людей, а зловмисник наразі перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура та очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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Підрив гранат на Закарпатті

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо підриву гранат в адміністративному приміщенні Керецьківської сільської ради Хустського району.

"За попередніми даними, 15 грудня 2023 року близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 26 постраждалих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, семеро з них перебувають у важкому стані, а підривник — у реанімаційному відділенні медзакладу.

За словами очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, він відвідав постраждалих, яких каретами швидкої допомоги доправили до Свалявської районної лікарні.

"Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Пʼятьох осіб ще оперують, їх доставили у тяжкому стані. Щодо них поки що інформації немає", — зазначив він.

Микита наголосив, що більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей. Усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів.

"Дякую нашим медикам, працівникам екстренки та поліції, котрі виконують неймовірну роботу. Менш ніж за 50 хв. з моменту повідомлення про вибух усі постраждалі вже були в лікарні сусіднього району. Завдяки цьому врятовані життя наших людей. Дякую за роботу та самовідданість", — додав він.

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Додамо, депутат-підривник Сергій Батрин залишив удома передсмертну записку. З її змісту зрозуміло, що він з самого початку планував підрив гранат під час засідання сільської ради.