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Депутат, який кинув гранати у сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку — ЗМІ

15 грудня 2023 18:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Депутат, який кинув гранати у сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку — ЗМІ
Приміщення сільради перед вибухом. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депутат-підривник Сергій Батрин залишив удома передсмертну записку. З її змісту зрозуміло, що він з самого початку планував підрив гранат під час засідання сільської ради.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Lviv.media.

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Залишив передсмертну записку

Хоча змість передсмертного листа поліція не розголошує, правоохоронці повідомили, що з записки випливає, що Батрин готувався до підриву гранат. Інші деталі наразі є таємницею слідства.

Що відомо про підрив гранат на Закарпатті 15 грудня

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. 

Зазначається, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Також правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Нагадаємо, чоловіка, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, не знають як депутата "Слуги народу" у Закарпатській області. Раніше ніхто з ним не співпрацював та не був знайомим.

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