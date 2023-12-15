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Підрив гранати на Закарпатті — журналіст назвав можливі причини такого вчинку

15 грудня 2023 14:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Підрив гранати на Закарпатті — журналіст назвав можливі причини такого вчинку
Депутат, який підірвав гранату на засіданні сесії на Закарпатті. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Закарпатті під час сесії сільської ради стався жахливий інцидент. Місцевий депутат підірвав гранату прямо в приміщенні, в якому перебували люди.

Журналіст Віталій Глагола розповів, що могло стати причиною для такого вчинку. 

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За його словами, під час засідання сесії Керецьківської тергромади обговорювали призначення та визначення умов оплати праці голові Керецьківської ТГ на 2024 рік.

"За кілька хвилин до вибуху депутат Сергій Батрин сварився із колегами, що не можна під час війни виділяти сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу", — зазначив Глагола.

Причини підриву гранати депутатом 

Ймовірно, саме це обговорення обурило Батрина, адже він відмовився визнавати роботу очільника сільської ради задовільною. Але його слова не подіяли на інших депутатів, тому він вийшов з приміщення, а повернувся вже з гранатами в руках.

"Проте його претензії та аргументи на колег не подіяли — тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами і втрутився в дискусію зі словами "Можна я скажу?" і, діставши з кишені куртки три предмети, кинув їх на підлогу, внаслідок чого пролунали три вибухи", — додав журналіст.

Глагола зауважив, що підривник-депутат мав конфлікт з теперішнім головою ОТГ. Депутати раніше розглядали навіть питання про дострокове припинення повноважень голови Керецьківської ОТГ Михайла Мушки.

причини підірву гранати на Закарпатті
Скриншот допису з Telegram Віталія Глаголи
причини підірву гранати на Закарпатті
Скриншот допису з Telegram Віталія Глаголи

Нагадаємо, раніше правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

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