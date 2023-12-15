Подрыв гранаты на Закарпатье — журналист назвал возможные причины такого поступка

Депутат, взорвавший гранату на заседании сессии на Закарпатье. Фото: скриншот с видео

На Закарпатье во время сессии сельского совета произошел ужасный инцидент. Местный депутат взорвал гранату прямо в помещении, в котором находились люди.

Журналист Виталий Глагола рассказал, что могло стать причиной такого поступка.

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По его словам, во время заседания сессии Керецковской тергромады обсуждали назначение и определение условий оплаты труда главе Керецковской ОТГ на 2024 год.

"За несколько минут до взрыва депутат Сергей Батрин ссорился с коллегами, что нельзя во время войны выделять сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада", — отметил Глагола.

Причины подрыва гранаты депутатом

Вероятно, именно это обсуждение возмутило Батрина, ведь он отказался признавать работу председателя сельского совета удовлетворительной. Но его слова не подействовали на других депутатов, поэтому он вышел из помещения, а вернулся уже с гранатами в руках.

"Однако его претензии и аргументы на коллег не подействовали — тогда он просто вышел и вернулся уже с гранатами и вмешался в дискуссию со словами "Можно я скажу?" и, достав из кармана куртки три предмета, бросил их на пол, в результате чего прозвучали три взрыва", — добавил журналист.

Глагола заметил, что подрывник-депутат имел конфликт с нынешним главой ОТГ. Депутаты ранее рассматривали даже вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ОТГ Михаила Мушки.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Глаголы

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Глаголы

Напомним, ранее правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.