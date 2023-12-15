Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Поліція кваліфікувала підрив гранати на Закарпатті як терористичний акт arrow

Поліція кваліфікувала підрив гранати на Закарпатті як терористичний акт

15 грудня 2023 14:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Поліція кваліфікувала підрив гранати на Закарпатті як терористичний акт
Депутат на Закарпатті підірвав гранату. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Читайте також:

Що кажуть правоохоронці

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ", — наголосили у повідомленні. 

Увага! Відео містить чутливий контент!

Зазначається, що наразі поліція працює на місці події. 

Що відомо про підрив гранати місцевим депутатом на Закарпатті 15 грудня

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. 

Як виявилось, чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Зазначимо, що раніше кадри перших секунд після вибуху вже оприлюднили у мережі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі