Поліція кваліфікувала підрив гранати на Закарпатті як терористичний акт

Депутат на Закарпатті підірвав гранату. Фото: скриншот з відео

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Що кажуть правоохоронці

"Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ", — наголосили у повідомленні.

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Зазначається, що наразі поліція працює на місці події.

Що відомо про підрив гранати місцевим депутатом на Закарпатті 15 грудня

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Як виявилось, чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Зазначимо, що раніше кадри перших секунд після вибуху вже оприлюднили у мережі.