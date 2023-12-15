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Полиция квалифицировала подрыв гранаты на Закарпатье как террористический акт

15 декабря 2023 14:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Полиция квалифицировала подрыв гранаты на Закарпатье как террористический акт
Депутат на Закарпатье взорвал гранату. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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"Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, что является подследственностью СБУ", — подчеркнули в сообщении.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент!

Отмечается, что полиция работает на месте происшествия.

Что известно о подрыве гранаты местным депутатом на Закарпатье 15 декабря

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Как оказалось, мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Ранее кадры первых секунд после взрыва уже обнародовали в сети.

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