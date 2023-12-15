Депутат, бросивший гранаты в сельсовете на Закарпатье, оставил предсмертную записку — СМИ

Помещение сельсовета перед взрывом. Фото: скриншот

Депутат-взрывник Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. По ее содержанию понятно, что он изначально планировал подрыв гранат во время заседания сельского совета.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Lviv.media.

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Оставил предсмертную записку

Хотя содержание предсмертного письма полиция не разглашает, правоохранители сообщили, что из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Другие детали являются тайной следствия.

Что известно о подрыве гранат в Закарпатье 15 декабря

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Отмечается, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Также правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете в Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.