Взрыв гранат на Закарпатье — в каком состоянии находятся жертвы и обвиняемый

Последствия взрыва гранат в Закарпатье. Фото: zak.gp.gov.ua

Сегодня, 15 декабря, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты. В результате инцидента ранены люди, а злоумышленник находится в реанимационном отделении медучреждения.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура и глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

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При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры начато досудебное расследование по подрыву гранат в административном помещении Керецковского сельского совета Хустского района.

"По предварительным данным, 15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты", — говорится в сообщении.

Сейчас известно о 26 пострадавших. Всех госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, а подрывник — в реанимационном отделении медучреждения.

По словам главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты, он посетил пострадавших, которых каретами скорой помощи доставили в Свалявскую районную больницу.

"Все, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, уже прооперированы. Пять человек еще оперируют, их доставили в тяжелом состоянии. По ним пока информации нет", — отметил он.

Микита отметил, что большинство ранений средней степени тяжести, которые не угрожают жизни людей. Все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

"Спасибо нашим медикам, работникам экстренки и полиции, которые выполняют невероятную работу. Менее чем за 50 мин. с момента сообщения о взрыве все пострадавшие уже были в больнице соседнего района. Благодаря этому спасены жизни наших людей. Спасибо за работу и самоотверженность", — добавил он.

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат подорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, подорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что происходит в селе. В частности, он был возмущен запланированным бюджетом на 2024 год.

Добавим, депутат-взрывник Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. По ее содержанию понятно, что он изначально планировал подрыв гранат во время заседания сельского совета.