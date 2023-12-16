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Депутат, который взорвал гранаты на Закарпатье, пришел в себя

16 декабря 2023 14:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Депутат, который взорвал гранаты на Закарпатье, пришел в себя
Депутат, который во время заседания сельского совета в Закарпатье, взорвал гранаты. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Депутат, который взорвал во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье, гранаты, пришел в сознание. Пока его допрашивают правоохранители.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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"Насколько мне стало известно из источников, Сергей Батрин, несмотря на многочисленные ранения и тяжелое состояние, уже пришел в сознание в Свалявской больнице", — отметил он.

По словам журналиста, в настоящее время с взрывателем проводятся следственные действия, а его палату охраняет полиция, чтобы родственники раненых не устроили самосуд.

депутат в Закарпатье взорвал гранату
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Глаголы

Подробности об инциденте на Закарпатье 15 декабря

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат 15 декабря взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Добавим, депутат-взрывник Сергей Батрин оставил дома предсмертную записку. По ее содержанию понятно, что он изначально планировал подрыв гранат во время заседания сельского совета.

Напомним, в результате инцидента есть раненые люди, а злоумышленник находился в реанимационном отделении медучреждения.

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