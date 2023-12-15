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З'явилися перші кадри евакуації поранених після підриву гранат на Закарпатті

15 грудня 2023 16:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
З'явилися перші кадри евакуації поранених після підриву гранат на Закарпатті
Евакуація поранених з місця події на Закарпатті. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Всю Україну сколихнула новина про жахливу подію, яка сталася на Закарпатті сьогодні, 15 грудня. В мережі публікують перші кадри шпиталізації постраждалих до лікарні після підриву гранат.

Відповідне відео опублікував журналіст Віталій Глагола.

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Евакуація поранених з місця події

Зазначається, що після того, як місцевий депутат підірвав гранату під час засідання сесії сільської ради, постраждало багато людей. Поранених евакуюють та надають першу медичну допомогу.

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Що кажуть в Закарпатській ОДА

Своєю чергою голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив, що в області скликають термінове засідання Ради оборони, аби прийняти невідкладні оперативні рішення. 

"Департамент охорони здоров'я ОВА отримав доручення організувати супровід лікування постраждалих від вибуху, забезпечити всіма необхідними медичними засобами, організувати роботу із сім’ями поранених. Розпочато кримінальне провадження, з’ясовуються обставини вчинення злочину", — додав він. 

евакуація поранених на Закарпатті
Скриншот допису з Facebook Віктора Микити

Що відомо про підрив гранат на Закарпатті 15 грудня

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. 

Зазначається, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради, був не місцевим. Більша частина мешканців села його не знала.

Також правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Нагадаємо, чоловіка, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, не знають як депутата "Слуги народу" у Закарпатській області. Раніше ніхто з ним не співпрацював та не був знайомим.

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