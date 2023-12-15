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Появились первые кадры эвакуации раненых после подрыва гранат на Закарпатье

15 декабря 2023 16:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появились первые кадры эвакуации раненых после подрыва гранат на Закарпатье
Эвакуация раненых с места происшествия на Закарпатье. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Всю Украину всколыхнула новость об ужасном событии, которое произошло на Закарпатье сегодня, 15 декабря. В сети публикуют первые кадры госпитализации пострадавших в больницу после взрыва гранат.

Соответствующее видео опубликовал журналист Виталий Глагола.

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Эвакуация раненых с места происшествия

Отмечается, что после того, как местный депутат взорвал гранату во время заседания сессии сельского совета, пострадали многие. Раненых эвакуируют и оказывают первую медицинскую помощь.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ! 18+

Что говорят в Закарпатской ОГА

В свою очередь глава Закарпатской ОГА Виктор Микита заявил, что в области созывают срочное заседание Совета обороны, чтобы принять неотложные оперативные решения.

"Департамент здравоохранения ОВА получил поручение организовать сопровождение лечения пострадавших от взрыва, обеспечить всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых. Начато уголовное производство, выясняются обстоятельства совершения преступления", — добавил он.

эвакуация раненых в Закарпатье
Скриншот сообщения из Facebook Виктора Микиты

Что известно о подрыве гранат на Закарпатье 15 декабря

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Отмечается, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета, был не местным. Большинство жителей села его не знали.

Также правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете в Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Напомним, мужчину, который взорвал гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, не знают как депутата "Слуги народа" в Закарпатской области. Раньше никто с ним не сотрудничал и не был знаком.

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