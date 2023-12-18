После взрывов гранат на Закарпатье решили усилить меры безопасности

Брифинг в Закарпатской ОВА 18 декабря. Фото: скриншот

На Закарпатье хотят усилить меры безопасности в общественных заведениях после подрыва гранат в Керецковском сельском совете 15 декабря. В частности, речь идет об образовательных учреждениях.

Об этом сообщили на брифинге в Закарпатской ОВА 18 декабря.

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Усиление мер безопасности на Закарпатье

Заместитель председателя ОВА Игорь Шинкарюк рассказал, что акцент будет сделан на недопущении попадания взрывоопасных предметов на территорию региона.

По его словам, в учебных заведениях всегда будут находиться правоохранители. Это решение принял Совет обороны Закарпатской области.

На брифинге сообщили, что по вопросу безопасности органом местного самоуправления, в частности, по направлению дополнительных полицейских нарядов, эти решения должны принимать местные власти в громадах самостоятельно.

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.

Гранаты, которые бросил депутат на Закарпатье во время финансовой комиссии, упали под стул военному на протезах Василию Штефку. Он получил ранение на фронте и потерял обе ноги. На собрание в родном селе Василий пришел уже на протезах.

Депутат, бросивший гранаты в односельчан на Закарпатье во время сессии в Керецках, никогда не служил в Вооруженных силах Украины. К тому же он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы его не мобилизовали на фронт.