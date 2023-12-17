Гранаты, которые бросил депутат во время сессии на Закарпатье, упали под стул военному на протезах

Военный Василий Штефка, пострадавший на фронте. Фото: Укринформ

Гранаты, которые бросил депутат на Закарпатье во время финансовой комиссии, упали под стул военному на протезах Василию Штефку. Он получил ранение на фронте и потерял обе ноги. На собрание в родном селе Василий пришел уже на протезах.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" после телефонного разговора с военным.

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Подрыв гранат на Закарпатье

В настоящее время военный находится в больнице. Ему диагностировали ранение обломками мягких тканей.

"Все произошло очень быстро, буквально через две-три секунды, я не успел среагировать. Очнулся уже в больнице. Мне провели все операции, стабилизировались. Меня спасли протезы — правда, один из них сильно поврежден, придется менять. Но перед тем еще должны зажить раны, это будет долгий процесс", — рассказал Штефко.

Мера пресечения подрывнику

Сегодня, 17 декабря, в Ужгородском горрайонном суде избрали меру пресечения депутату, взорвавшему три гранаты на сессии Керецковского сельского совета. Ему назначили заключение под стражей без возможности внесения залога.

"Подозреваемый, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, приобрел три взрывных устройства, похожие на гранаты. В дальнейшем, мужчина, вместе с другими депутатами прибыл на заседание 24 сессии Керецковского сельского совета VIII созыва. Находясь на указанном заседании, подозреваемый пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого. После указанного, ненадолго покинув помещение проведения сессии подозреваемый, вернувшись в сессионный зал, достал из карманов куртки три взрывных устройства и бросил на пол. В результате взрывов телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека, присутствующие в сессионном зале", — информируют в суде.

Пост суда. Фото: скриншот

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.