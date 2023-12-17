Гранати, які кинув депутат під час сесії на Закарпатті, впали під стілець військовому на протезах

Військовий Василь Штефка, який постраждав на фронті. Фото: Укрінформ

Гранати, які кинув депутат на Закарпатті під час фінансової комісії, впали під стілець військовому на протезах Василю Штефку. Він отримав поранення на фронті та втратив обидві ноги. На збори у рідному селі Василь прийшов уже на протезах.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" після телефонної розмови з військовим.

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Наразі військовий перебуває у лікарні. Йому діагностували поранення уламками м'яких тканин.

"Все сталося дуже швидко, буквально через дві-три секунди, я не встиг зреагувати. Отямився вже в лікарні. Мені провели всі операції, стабілізувалися. Мене врятували протези — правда, один із них сильно пошкоджений, доведеться міняти. Але перед тим ще маємо зажити рани, то це буде довгий процес", — розповів Штефко.

Запобіжний захід підривнику

Сьогодні, 17 грудня, в Ужгородському міськрайонному суді обрали запобіжний захід депутату, який підірвав три гранати на сесії Керецьківської сільської ради. Йому призначили тримання під вартою без можливості внесення застави.

"Підозрюваний, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав три вибухові пристрої, схожі на гранати. Надалі, чоловік, разом з іншими депутатами прибув на засідання 24 сесії Керецьківської сільської ради VIII скликання. Перебуваючи на вказаному засіданні, підозрюваний намагався вплинути на прийняття рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Після вказаного, ненадовго залишивши приміщення проведення сесії підозрюваний, повернувшись до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу. Внаслідок вибухів тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 23 особи, присутні в сесійній залі", — інформують в суді.

Допис суду. Фото: скриншот

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.