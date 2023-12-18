Підривник гранат на Закарпатті оформив догляд за матір'ю, щоб його не мобілізували

Підривник біля дверей сільради. Фото: скриншот

Депутат, який кинув гранати в односельців на Закарпатті під час сесії в Керецьках, ніколи не служив у Збройних силах України. До того ж він оформив опіку над літньою матір'ю, щоб його не мобілізували на фронт.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОВА повідомив заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк, передає "Укрінформ".

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Що відомо про підривника гранат

"За інформацією, яка у нас є від правоохоронних органів, ця людина ніколи не служила в Збройних силах України та не брала участь у бойових діях для збереження територіальної цілісності та незалежності держави ні під час АТО в 2014 році, ні після повномасштабного вторгнення в 2022 році", — розповів Шинкарюк.

За його словами, депутат-підривник колись проходив строкову службу в радянській армії. Після цього він жодного разу проходив перепідготовку та не поновлював свої дані в центрі комплектації.

"Більше того, з початком вторгнення людина оформила опікунство над своєю літньою матір’ю — це щоб було всім зрозуміло щодо його ставлення до захисту держави", — каже заступник голови ОВА Ігор Шинкарюк.

Речниця Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк повідомила, що фігурант перебуває у палаті однієї з лікарень під охороною правоохоронців. Коли стан здоров'я підривника покращиться, тоді його переведуть у СІЗО.

Що сталося на Закарпатті

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Також ми писали, що чоловік, який підірвав гранату під час засідання Керецьківської сільської ради на Закарпатті, був немісцевим. Більша частина мешканців села його не знала. Кадри перших секунд після вибуху оприлюднили у мережі.

З часом стало відомо, що чоловік, який підірвав гранати на засіданні сільської ради на Закарпатті, був незадоволений тим, що робиться в селі. Зокрема, він був обурений запланованим бюджетом на 2024 рік.

Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Депутат, який підірвав під час засідання сесії сільської ради на Закарпатті гранати, прийшов до тями. Його допитували правоохоронці. Після цього йому оголосили підозру.

Гранати, які кинув депутат на Закарпатті під час фінансової комісії, впали під стілець військовому на протезах Василю Штефку. Він отримав поранення на фронті та втратив обидві ноги. На збори у рідному селі Василь прийшов уже на протезах.