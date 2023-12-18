Подрывник гранат на Закарпатье оформил уход за матерью, чтобы его не мобилизовали

Подрывник у дверей сельсовета. Фото: скриншот

Депутат, бросивший гранаты в односельчан на Закарпатье во время сессии в Керецках, никогда не служил в Вооруженных силах Украины. К тому же он оформил опеку над пожилой матерью, чтобы его не мобилизовали на фронт.

Об этом на брифинге в Закарпатской ОВА сообщил заместитель председателя ОВА Игорь Шинкарюк, передает "Укринформ".

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Что известно о взрывателе гранат

"По информации, которая у нас есть от правоохранительных органов, этот человек никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не участвовал в боевых действиях для сохранения территориальной целостности и независимости государства ни во время АТО в 2014 году, ни после полномасштабного вторжения в 2022 году", — рассказал Шинкарюк.

По его словам, депутат-подрывник когда-то проходил срочную службу в советской армии. После этого он ни разу проходил переподготовку и не обновлял свои данные в центре комплектации.

"Более того, с началом вторжения человек оформил опекунство над своей пожилой матерью — это чтобы было всем понятно относительно его отношения к защите государства", — говорит заместитель председателя ОВА Игорь Шинкарюк.

Представитель Закарпатской прокуратуры Екатерина Хижняк сообщила, что фигурант находится в палате одной из больниц под охраной правоохранителей. Когда состояние здоровья взрывателя улучшится, его переведут в СИЗО.

Что произошло на Закарпатье

Напомним, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Также мы писали, что мужчина, взорвавший гранату во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье, был не местным. Большинство жителей села его не знали. Кадры первых секунд после взрыва обнародовали в сети.

Со временем стало известно, что мужчина, взорвавший гранаты на заседании сельского совета на Закарпатье, был недоволен тем, что делается в селе. В частности, он был возмущен планируемым бюджетом на 2024 год.

Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Депутат, взорвавший во время заседания сессии сельского совета на Закарпатье гранаты, пришел в сознание. Его допрашивали правоохранители. После этого ему объявили подозрение.

Гранаты, которые бросил депутат на Закарпатье во время финансовой комиссии, упали под стул военному на протезах Василию Штефку. Он получил ранение на фронте и потерял обе ноги. На собрание в родном селе Василий пришел уже на протезах.