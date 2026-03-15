Зеленський заявив про необхідність зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Український лідер Володимир Зеленський заявив про потребу зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. За його словами, необхідно розвʼязати ключові проблеми. Водночас команди України та США продовжують активні консультації, зокрема щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Зі сторони США основними перемовниками є Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Команди обговорюють широке коло питань, зокрема стосовно санкційного тиску.

Зеленський повідомив, що не говорив з Трампом про питання санкцій проти Росії. За його словами, наразі є необхідність прямого контакту на рівні лідерів.

"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", — додав глава держави.

Нещодавно Трамп натякнув на зняття санкцій з російської нафти заради зниження цін на пальне. Зеленський відреагував та наголосив, що таке рішення може зміцнити військові можливості Москви. Також проти виступив французький лідер Емманюель Макрон.

Крім того, Трамп наголосив, що Україна ніяк не допомагає у захисті від дронів на Близькому Сході, оскільки потреби немає. Водночас наразі там діє три групи українських фахівців. Відомо, що із запитом про допомогу до Києва зверталися декілька країн.

А 15 березня американський лідер заявив, що домовитися із Зеленським дуже складно. Він стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий укласти угоду.