Зеленский заявил о необходимости встречи с Трампом

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис Президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, необходимо решить ключевые проблемы. В то же время команды Украины и США продолжают активные консультации, в частности относительно гарантий безопасности.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Реклама

Со стороны США основными переговорщиками являются Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Команды обсуждают широкий круг вопросов, в частности относительно санкционного давления.

Зеленский сообщил, что не говорил с Трампом о вопросах санкций против России. По его словам, сейчас есть необходимость прямого контакта на уровне лидеров.

"Я думаю, что у нас есть много вопросов: и с переговорами, и с дронами, и с Ближним Востоком. Я думаю, нам нужно встречаться уже с президентом. Потому что команды работают, но у нас есть некоторые вопросы, которые стоят на месте. Нашим командам нужно больше работать над нашей встречей", — добавил глава государства.

Недавно Трамп намекнул на снятие санкций с российской нефти ради снижения цен на топливо. Зеленский отреагировал и отметил, что такое решение может укрепить военные возможности Москвы. Также против выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Кроме того, Трамп отметил, что Украина никак не помогает в защите от дронов на Ближнем Востоке, поскольку необходимости нет. В то же время сейчас там действует три группы украинских специалистов. Известно, что с запросом о помощи к Киеву обращались несколько стран.

А 15 марта американский лидер заявил, что договориться с Зеленским очень сложно. Он утверждает, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов заключить соглашение.