16 винищувачів Gripen E: Україна закупить нові літаки у Швеції

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Президента України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E в вівторок, 30 червня. Також глава держави наголосив, що літаки, про які домовляли раніше, надійдуть на початку 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Волдимира Зеленського в соцмережах.

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