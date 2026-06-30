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Головна Новини дня Зеленський: Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

Зеленський: Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 20:56
16 винищувачів Gripen E: Україна закупить нові літаки у Швеції
термінова новина

Президента України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E в вівторок, 30 червня. Також глава держави наголосив, що літаки, про які домовляли раніше, надійдуть на початку 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Волдимира Зеленського в соцмережах.

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Автор:
Інна Буряк
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