Українські техніки та пілоти вже опановують літаки Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про старт підготовки українських військових авіаторів та технічного персоналу, яка розшириться цієї осені. Винищувачі модифікації C/D надійдуть до України з потужним ракетним арсеналом у межах 22-го пакета шведської військової допомоги загальною вартістю 2,3 мільярда євро.

Українські пілоти почали вчитися на винищувачах Gripen

Київ розраховує у перспективі сформувати флот із 100-150 бойових літаків Gripen. Офіційний Стокгольм уже заклав основу для цього процесу, сформувавши свій 22-й пакет мілітарної підтримки України, оцінений у 2,3 мільярда євро. Цей крок збільшив сукупний розмір шведської допомоги з моменту початку повномасштабного російського вторгнення до позначки близько 11,8 мільярда євро.

Шведські винищувачі версії C/D прибудуть до України не порожніми, а разом із сучасними комплексами авіаційного озброєння. Бойові борти укомплектують ракетами великої дальності Meteor, а також високоточними системами IRIS-T та AMRAAM. Початок офіційного передання літаків безпосередньо до України намічений на перші місяці наступного року.

Глава оборонного відомства Швеції Пол Йонсон зауважив, що практичний етап підготовки до експлуатації літаків уже активно триває. Українські екіпажі та технічні спеціалісти просто зараз проходять відповідне навчання. Шведський урядовець підкреслив, що поточної осені тренувальний процес для українських військових набуде ще більшого розмаху та розшириться.

Літаки Gripen здатні протидіяти російським літакам типу Су-35, Су-30 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх вважають одними з найсмертоноснішими винищувачами нового покоління.

За оцінкою Володимира Зеленського, ці винищувачі надійдуть в Україну лише наступного року, орієнтовно в січні-лютому.