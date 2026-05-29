КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес

Авто
Главная Новости дня Украинские техники и пилоты уже осваивают самолеты Gripen

Украинские техники и пилоты уже осваивают самолеты Gripen

Дата публикации 29 мая 2026 10:47
Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery via REUTERS

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о старте подготовки украинских военных авиаторов и технического персонала, которая расширится этой осенью. Истребители модификации C/D поступят в Украину с мощным ракетным арсеналом в рамках 22-го пакета шведской военной помощи общей стоимостью 2,3 миллиарда евро.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Украинские пилоты начали учиться на истребителях Gripen

Киев рассчитывает в перспективе сформировать флот из 100-150 боевых самолетов Gripen. Официальный Стокгольм уже заложил основу для этого процесса, сформировав свой 22-й пакет милитарной поддержки Украины, оцененный в 2,3 миллиарда евро. Этот шаг увеличил совокупный размер шведской помощи с момента начала полномасштабного российского вторжения до отметки около 11,8 миллиарда евро.

Сообщение Пола Йонсона. Фото: скриншот

Шведские истребители версии C/D прибудут в Украину не пустыми, а вместе с современными комплексами авиационного вооружения. Боевые борта укомплектуют ракетами большой дальности Meteor, а также высокоточными системами IRIS-T и AMRAAM. Начало официальной передачи самолетов непосредственно в Украину намечено на первые месяцы следующего года.

Глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон отметил, что практический этап подготовки к эксплуатации самолетов уже активно продолжается. Украинские экипажи и технические специалисты прямо сейчас проходят соответствующее обучение. Шведский чиновник подчеркнул, что текущей осенью тренировочный процесс для украинских военных приобретет еще больший размах и расширится.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что самолеты Gripen способны противодействовать российским самолетам типа Су-35, Су-30 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Их считают одними из самых смертоносных истребителей нового поколения.

По оценке Владимира Зеленского, эти истребители поступят в Украину только в следующем году, ориентировочно в январе-феврале.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
