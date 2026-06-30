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Главная Новости дня Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

Зеленский: Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 20:56
16 истребителей Gripen E: Украина закупит новые самолеты в Швеции
срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швеция заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E во вторник, 30 июня. Также глава государства подчеркнул, что самолеты, о которых договорились ранее, поступят в начале 2027 года.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в социальных сетях.

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Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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