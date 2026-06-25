Украина получила десять учебных самолетов ALTO NG из Чехии

Самолеты ALTO NG. Фото: Минобороны

Благодаря Коалиции возможностей ВВС, правительству Чехии и благотворительному фонду Dárek pro Putina Украина получила партию новых учебно-тренировочных самолетов ALTO NG. Речь идет о десяти единицах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

Самолеты ALTO NG для Украины

В Минобороны отметили, что использование легкомоторной авиации позволит создать в Украине полноценную внутреннюю учебную базу, существенно сократить расходы на час полёта по сравнению с боевыми самолетами и ускорить подготовку пилотов к работе на современной западной авиатехнике по стандартам НАТО.

Самолеты ALTO NG оснащены современными системами, которые позволяют будущим пилотам качественно отрабатывать как базовые, так и ключевые военные навыки:

базовое и углубленное пилотирование — освоение техники управления в различных условиях;

обучение процедурам взлета и захода на посадку по стандартам НАТО;

переходный этап — выполнение комплексных процедур, необходимых для дальнейшего перехода на современные западные истребители.

Передача авиационной техники стала частью международной поддержки — пять самолетов были предоставлены непосредственно правительством Чехии, еще пять — переданы благодаря пожертвованиям граждан Чехии через благотворительный фонд Dárek pro Putina.

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"Главное преимущество этого шага — создание собственной современной инфраструктуры для подготовки летного состава. Организация этого процесса внутри страны существенно снижает зависимость от зарубежных учебных программ, экономит государственные ресурсы и гарантирует автономность подготовки новых кадров для Воздушных Сил", — добавили в ведомстве.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны, правительство приняло решение о дополнительном перераспределении 220 млн грн на нужды сектора безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку вооружения, подготовку военных и разведывательные нужды.

А недавно эксперт авиационного рынка Богдан Долинце отметил, что Украина достигла паритета с Россией в производстве ударных беспилотников и даже может опережать РФ.