Замах у Монако: Інтерпол оприлюднив фото підозрюваної українки

Люди проходять повз житловий будинок на місці замаху у Монако. Фото: Reuters

Інтерпол оприлюднив ім'я, фотографію та прикмети українки, яку підозрюють у причетності до замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Жінку оголосили в міжнародний розшук, а запит на її арешт направили правоохоронним органам усіх країн. За версією слідства, вона залишила біля будинку підприємця сумку з вибухівкою та дистанційно привела її в дію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Nice-Matin.

Інтерпол оголосив українку у міжнародний розшук за замах у Монако/Interpol

Замах у Монако на Єрмолаєва: Інтерпол назвав ім'я підозрюваної

Згідно з інформацією міжнародної поліцейської організації, підозрюваною є 39-річна громадянка України Анастасія Березовська, яка народилася 26 червня 1987 року. Інтерпол також оприлюднив її фотографію та особливі прикмети, які можуть допомогти у встановленні місцеперебування жінки.

Жінка, яку підозрюють у замаху в Монако. Фото: Nice-Matin

За даними правоохоронців, Березовська має темне волосся, володіє німецькою мовою, а на її правій руці — від плеча до ліктя — є татуювання, ймовірно, у вигляді змії.

За версією слідства, Анастасія Березовська, видаючи себе за чоловіка, залишила біля будинку Вадима Єрмолаєва сумку з вибуховим пристроєм. Після цього вибухівку дистанційно привели в дію.

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Інтерпол також повідомляє, що підозрювана проживає в Німеччині. Після оголошення її в міжнародний розшук запит на арешт жінки направили правоохоронним органам усіх країн — членів організації.

Новини.LIVE інформували, що правоохоронці Монако встановили, що до замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва причетна громадянка України, яка, за даними слідства, маскувалася під чоловіка. За версією слідчих, вона залишила біля будинку сумку з вибухівкою та дистанційно привела її в дію, внаслідок чого постраждали троє людей. Наразі слідство розглядає серед можливих мотивів злочину діяльність організованих кримінальних угруповань або іноземне втручання.

Новини.LIVE писали, що генеральний прокурор Монако Стефан Тібо відмовився розкривати імена постраждалих унаслідок теракту. Водночас МЗС України підтвердило, що під час вибуху поранення дістали троє українців, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Наразі українські дипломати встановлюють особи постраждалих.

Новини.LIVE також повідомляли, що супутниця українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва перебуває у критичному стані після вибуху в Монако та втратила частину нижніх кінцівок. Сам бізнесмен дістав опіки й осколкові поранення.