Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Супутниця Єрмолаєва у критичному стані після вибуху в Монако: нові факти

Супутниця Єрмолаєва у критичному стані після вибуху в Монако: нові факти

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 12:52
Монако вибухи — спутниця Вадима Єрмолаєва у критичному стані
Люди стоять біля житлового будинку на місці вибуху. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Супутниця українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва перебуває у критичному стані внаслідок вибуху в Монако 29 червня. Жінка втратила частину нижніх кінцівок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Nice-Matin. 

В якому стані спутниця Єрмолаєва після вибуху

За даними видання, сам Єрмолаєв отримав опіки та осколкові поранення внаслідок вибуху. Наразі правоохоронці все ще не знайшли нападника. 

Очевидці розповідали про особу у темному одязі та чорній панамі. Він заклав пакунок біля будинку та пішки залишив Монако й перейшов до Босолея. Спершу камери зафіксували його пересування, але згодом  правоохоронці втратили його слід у глухому провулку.. 

Вибух в Монако 29 червня
Пошкодження будинку внаслідок вибуху в Монако. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Через це чоловіка досі не ідентифікували. До пошуків долучили близько 40 французьких жандармів і два гелікоптери.

Читайте також:

Спочатку поліція повідомляла, що в сумці могли бути болти та дріб. Однак криміналісти на місці цього не підтвердили. Тип вибухівки наразі встановлюють.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, пізно ввечері 29 червня у Монако пролунав вибух, внаслідок чого є постраждалі. Трагедія трапилася на вулиці Ревюрен Пер Луї Фролла у вестибюлі багатоквартирного будинку.

Ймовірно, це був замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У 2023 році проти нього запровадили санкцїі. У СБУ повідомляли, що після окупації Криму у 2014 році він перереєстрував свій алкогольний бізнес на півострові на підставних людей і продовжив працювати на окупантів.

Водночас уряд Монако назвав цей інцидент терактом.  У країні оголосили "Червоний план" управління кризами і заявили, що подібних випадків в історії князівства ще не було. 

теракт вибух замах Монако
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації