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Головна Новини дня У Монако стався вибух: є поранені

У Монако стався вибух: є поранені

Ua
Дата публікації: 30 червня 2026 00:10
Увечері 29 червня 2026 року в Монако внаслідок вибуху зазнали поранень люди
Термінова новина

Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако пролунав вибух. Є поранені. Їх щонайменше троє.

Про це з посиланням на джерело в поліції повідомило французьке видання Le Figaro, передає Новини.LIVE. 

Що відомо про вибух у Монако ввечері 29 червня 

Інцидент стався близько 21:00 на вулиці Ревюрен Пер Луї Фролла. Невідомий нібито залишив рюкзак, після чого втік у напрямку Босолея. За словами очевидців, поранених троє. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані. 

За даними інших місцевих ЗМІ, унаслідок вибуху могли загинути люди. Припускають, що це був теракт. 

Новини.LIVE

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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