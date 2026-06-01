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В Монако произошел взрыв: есть раненые

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Дата публикации 30 июня 2026 00:10
Вечером 29 июня 2026 года в Монако в результате взрыва пострадали люди
Медики оказывают помощь пострадавшему в результате взрыва в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. Есть раненые. Их не менее трех.

Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщило французское издание Le Figaro, передает Новини.LIVE.

Что известно о взрыве в Монако вечером 29 июня

Инцидент произошел около 21:00 на улице Ревюрен Пер Луи Фролла. Неизвестный якобы оставил рюкзак, после чего скрылся в направлении Босолея. По словам очевидцев, раненых трое. Двое из взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 13-летний подросток — в стабильном состоянии.

У Монако ввечері 29 червня 2026 року стався вибух
Раненый и полицейские на месте взрыва в Монако. Фото: Новини.LIVE

По данным других местных СМИ, в результате взрыва могли погибнуть люди. Предполагают, что это был теракт.

У Монако ввечері 29 червня 2026 року стався вибух
Медики оказывают помощь раненому в результате взрыва в Монако вечером 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на СБУ сообщал, что утром 7 мая в Днепре взорвался автомобиль, принадлежавший военнослужащему. Двух подозреваемых в теракте задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Днепропетровской области сообщал, что в результате взрыва в Соборном районе Днепра ранения получили два человека. Пострадавших доставили к врачам. Эпицентром взрыва стал припаркованный автомобиль.

теракт взрыв Монако
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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