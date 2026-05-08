В Днепре задержали двух террористов, которые 7 мая подорвали авто

Задержание подозреваемого в Днепре.

Служба безопасности и Нацполиция задержали двух мужчин, которые причастны к взрыву автомобиля в Днепре 7 мая. По данным правоохранителей, они были исполнителями заказного теракта, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Задержание исполнителей теракта в Днепре

В СБУ напомнили, что 7 мая около 07:30 утра в Соборном районе Днепра взорвался припаркованный автомобиль, который принадлежал военному ВСУ. Правоохранители в течение нескольких часов идентифицировали личности причастных и задержали их. Одного из исполнителей перехватили при попытке бегства за границу.

По данным расследования, фигуранты по заказу России заложили под автомобиль украинского военного самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта. Затем взрывчатку дистанционно активировали с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

"По материалам дела, оба террориста — жители Самаровского района Днепропетровщины, которые искали "быстрые заработки" в Телеграмм-каналах. Они согласились взорвать авто военного ВСУ в обмен на деньги из РФ", — говорится в сообщении.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, сим-карты и одежду, которые они использовали во время подготовки и совершения теракта.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в террористическом акте (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники уже находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, в результате взрыва автомобиля в Днепре ранения получили двое мужчин. Им сразу оказали первую помощь и передали медикам.

Кроме того, 4 мая в Днепре мужчина стрелял по работникам ТЦК. В результате стрельбы ранения получили двое военнослужащих.