Головна Новини дня У Дніпрі затримали двох терористів, які 7 травня підірвали авто

У Дніпрі затримали двох терористів, які 7 травня підірвали авто

Дата публікації: 8 травня 2026 12:55
Затримання підозрюваного у Дніпрі. Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполіція затримали двох чоловіків, які причетні до вибуху автівки у Дніпрі 7 травня. За даними правоохоронців, вони були виконавцями замовного теракту, внаслідок якого є постраждалі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ. 

Затримання виконавців теракту у Дніпрі

В СБУ нагадали, що 7 травня близько 07:30 ранку у Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль, який належав військовому ЗСУ. Правоохоронці упродовж кількох годин ідентифікували особи причетних та затримали їх. Одного з виконавців перехопили на спробі втечі за кордон. 

За даними розслідування, фігуранти на замовлення Росії заклали під автомобіль українського військового саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. Потім вибухівку дистанційно активували за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу. 

"За матеріалами справи, обидва терориста — мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у терористичному акті (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Зловмисники вже перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок вибуху автівки у Дніпрі поранення отримали двоє чоловіків. Їм одразу надали першу допомогу та передали медикам.

Крім того, 4 травня у Дніпрі чоловік стріляв по працівниках ТЦК. Внаслідок стрілянини поранення отримали двоє військовослужбовців. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
