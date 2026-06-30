Взрывы в Монако — спутница Вадима Ермолаева в критическом состоянии

Спутница Ермолаева в критическом состоянии после взрыва в Монако: новые факты
Спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева находится в критическом состоянии в результате взрыва в Монако 29 июня. Женщина лишилась части нижних конечностей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin.
В каком состоянии находится спутница Ермолаева после взрыва
По данным издания, сам Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения в результате взрыва. На данный момент правоохранители все еще не нашли нападавшего.
Очевидцы рассказывали о человеке в темной одежде и черной панаме. Он оставил пакет возле дома, пешком покинул Монако и перешел в Босолей. Сначала камеры зафиксировали его передвижения, но впоследствии правоохранители потеряли его след в глухом переулке.
Из-за этого мужчину до сих пор не опознали. К поискам привлекли около 40 французских жандармов и два вертолета.
Изначально полиция сообщала, что в сумке могли находиться болты и дробь. Однако криминалисты на месте этого не подтвердили. Тип взрывчатки пока устанавливается.
Что предшествовало
Как писали Новини.LIVE, поздно вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Трагедия произошла на улице Ревюрен Пер Луи Фролла в вестибюле многоквартирного дома.
Вероятно, это было покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В 2023 году против него ввели санкции. В СБУ сообщали, что после оккупации Крыма в 2014 году он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжил работать на оккупантов.
В то же время правительство Монако назвало этот инцидент терактом. В стране объявили "Красный план" управления кризисами и заявили, что подобных случаев в истории княжества еще не было.