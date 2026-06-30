Взрывы в Монако — спутница Вадима Ермолаева в критическом состоянии

Люди стоят возле жилого дома на месте взрыва. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева находится в критическом состоянии в результате взрыва в Монако 29 июня. Женщина лишилась части нижних конечностей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin.

В каком состоянии находится спутница Ермолаева после взрыва

По данным издания, сам Ермолаев получил ожоги и осколочные ранения в результате взрыва. На данный момент правоохранители все еще не нашли нападавшего.

Очевидцы рассказывали о человеке в темной одежде и черной панаме. Он оставил пакет возле дома, пешком покинул Монако и перешел в Босолей. Сначала камеры зафиксировали его передвижения, но впоследствии правоохранители потеряли его след в глухом переулке.

Повреждения здания в результате взрыва в Монако. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Из-за этого мужчину до сих пор не опознали. К поискам привлекли около 40 французских жандармов и два вертолета.

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Изначально полиция сообщала, что в сумке могли находиться болты и дробь. Однако криминалисты на месте этого не подтвердили. Тип взрывчатки пока устанавливается.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, поздно вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого есть пострадавшие. Трагедия произошла на улице Ревюрен Пер Луи Фролла в вестибюле многоквартирного дома.

Вероятно, это было покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В 2023 году против него ввели санкции. В СБУ сообщали, что после оккупации Крыма в 2014 году он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжил работать на оккупантов.

В то же время правительство Монако назвало этот инцидент терактом. В стране объявили "Красный план" управления кризисами и заявили, что подобных случаев в истории княжества еще не было.