Кто взорвал Вадима Ермолаева в Монако: подробности расследования теракта

Расследование на месте взрыва в Монако. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

В Монако расследуют предполагаемый террористический акт, в результате которого во время взрыва бомбы в жилом доме тяжелые ранения получили украинский олигарх Вадим Ермолаев и его семья. Известно, что террорист, оставивший рюкзак со взрывчаткой в вестибюле здания непосредственно на границе с Францией, сумел скрыться пешком, в связи с чем в регионе объявили план перехвата и задействовали экстренный «красный план».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Le Figaro.

В Монако расследуют взрыв, устроенный в отношении олигарха Вадима Ермолаева

В понедельник, 29 июня, около 21:00 в княжестве Монако произошел мощный взрыв, который по своим масштабам и последствиям стал первым подобным случаем в истории этого государства. Эпицентром стал вестибюль жилого дома на улице Révérend Père Louis Frolla, расположенной непосредственно на границе с Францией.

В здании во время взрыва находился 50-летний украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев вместе со своей гражданской женой и сыном. Все трое членов семьи получили ранения различной степени тяжести.

Известно, что бизнесмен находится под украинскими санкциями с декабря 2023 года по решению СНБО, подписанному президентом Владимиром Зеленским. СМИ, ссылаясь на спецслужбы Украины, связывали эти ограничения с тем, что олигарх продолжил торговать алкоголем во временно оккупированном Россией Крыму, а после начала полномасштабного вторжения обосновался в Монако как «VIP-беженец».

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Пострадавших взрослых срочно эвакуировали во французскую Ниццу, расположенную в 20 километрах от княжества. Оба родителя находятся в Университетской больнице Пастера в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь. Их 13-летнего сына госпитализировали в Детскую больницу Ленваль, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. Медицинская помощь на месте понадобилась ещё четырём людям: один очевидец перенёс острый шок, а несколько других получили порезы из-за разбитых взрывной волной окон.

Что выяснили правоохранители о потенциальном исполнителе теракта

Правоохранители уже установили первые детали преступления благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали неизвестного мужчину в бежевых брюках, черной куртке и черной шляпе. Злоумышленник оставил рюкзак в холле здания и сразу же скрылся в направлении соседнего французского города Босолей. Устройство взорвалось именно в тот момент, когда в подъезд входили другие люди, поэтому пока точно неизвестно, была ли семья Ермолаева единственной целью покушения.

Эксперты по обезвреживанию бомб и судебная полиция установили, что взрывчатка была начинена болтами и дробью для максимального поражения. Для поиска нападавшего власти Монако задействовали 84 сотрудника общественной безопасности и активировали «красный план», привлекая 50 пожарных, среди которых было 10 спасателей из Франции. Французские силовики помогают коллегам в расследовании и розыске беглеца.

Руководство княжества и французские чиновники немедленно отреагировалина чрезвычайное происшествие. Премьер-министр Кристоф Мирманд заявил агентству AFP, что это, вероятно, был теракт, и добавил, что взрывное устройство, по всей видимости, было связано с бомбой. Государственный министр Монако выразил сожаление по поводу того, что подобный инцидент произошел впервые в истории страны.

На ночном брифинге для прессы Кристоф Мирманд обрисовал дальнейшие шаги следствия.

«Полиция сейчас собирает доказательства. Важно иметь возможность сотрудничать со спецслужбами, чтобы определить круг жертв, выяснить, могут ли другие лица пострадать от конкретных угроз, и обеспечить, чтобы эти события не повторились в княжестве», — резюмировал чиновник.

Новини.LIVE сообщали, что недавно СБУ разоблачила пророссийского агента в Харькове. Мужчина планировал совершить теракт в центре города в месте скопления людей.

Также ранее правоохранители раскрыли и сорвали подготовку теракта в Киеве. По данным следствия, к преступлению причастны столичный маркетолог и военнослужащий-дезертир, действовавшие по указаниям российской ФСБ. По версии правоохранителей, мужчины установили взрывное устройство возле генератора в Шевченковском районе столицы. По замыслу исполнителей, взрыв должен был вызвать масштабный пожар.