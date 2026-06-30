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Главная Новости дня Первый случай в истории: в правительстве Монако высказались о возможном теракте

Первый случай в истории: в правительстве Монако высказались о возможном теракте

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 01:27
Глава правительства Монако считает взрыв, произошедший вечером 29 июня 2026 года, терактом
Автомобили на месте взрыва в Монако 29 июня 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Взрыв, который прогремел в Монако вечером 29 июня и привел к травмированию трех человек, предположительно, был терактом. В истории княжества подобных инцидентов еще не было. В стране объявили "Красный план" управления кризисными ситуациями.

Об этом сообщил глава правительства Монако Кристоф Мирман, передает Новини.LIVE.

Реакция правительства Монако на взрыв вечером 29 июня

"Вероятно, это теракт. Насколько мне известно, это первый подобный случай в истории княжества", — отметил Кристоф Мирман.

Также он добавил, что взрывчатку могли наполнить болтами и металлической дробью, чтобы она имела большую силу поражения.

По словам прокурора Монако Тибо Стефана, двое человек находятся в критическом состоянии. На месте работают саперы, криминалисты и полицейские. Территорию, где произошел взрыв, осматривают.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Le Figaro сообщал, что вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. Трое человек получили ранения. Один из пострадавших — несовершеннолетний.

Также Новини.LIVE писал, что взрыв в Монако, вероятно, был покушением на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Он отказался от гражданства Украины и вел бизнес в Крыму. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

теракт взрыв Монако
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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