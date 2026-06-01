Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Монако скоїли замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва

У Монако скоїли замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва

Ua
Дата публікації: 30 червня 2026 00:15
У Монако намагалися вбити українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва
Термінова новина

Увечері в понеділок, 29 червня, у Монако стався вибух. Імовірно, намагалися скоїти замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Постраждали троє людей.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Новини.LIVE.

Наслідки вибуху в Монако 

За попередніми даними, постраждали двоє людей віком близько 50–60 років і підліток. Вони мали українське та російське громадянство.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — бізнесмен, який входив до топ-100 найбагатших людей України. У 2019 році він відмовився від громадянства України та став громадянином Кіпру. У 2023 року відносно Єрмолаєва запровадили санкцїі. У СБУ повідомляли, що після окупації Криму у 2014 році він перереєстрував свій алкогольний бізнес на півострові на підставних людей і продовжив працювати на окупантів.

Новина доповнюється 

Читайте також:
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації