Хто підірвав Вадима Єрмолаєва в Монако: деталі розслідування поліції

Робота поліції у Монако на місці вибуху. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

У Монако правоохоронці встановили особу підозрюваного в підриві сумки біля будинку українського олігарха Вадима Єрмолаєва, який перебуває під санкціями, причому зловмисником виявилася замаскована під чоловіка жінка. Вона є громадянкою України і проживає в Німеччині.

Про це повідомляють журналісти Le Figaro, передає Новини.LIVE.

З'явилися нові подробиці замаху на вбивство Вадима Єрмолаєва у Монако

Правоохоронні органи Монако за дві доби розкрили деталі резонансного замаху на родину підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Судова поліція встановила, що до залишення сумки з вибухівкою біля житлового будинку причетна жінка віком близько 30 років.

За даними Le Figaro та BFMTV, підозрювана має українське походження та проживає у Німеччині. Її поточне місцеперебування вже зафіксували в одній із країн Європи. У внутрішній записці поліції Монако зазначається, що "особа, ймовірно, маскується, щоб виглядати як чоловік".

Наразі слідство опрацьовує два ключові мотиви злочину: діяльність організованих кримінальних угруповань або іноземне втручання.

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Слідчі також з'ясували, що зловмисниця ретельно готувала злочин і в день замаху кілька разів оглядала територію поблизу площі де Мюлен, де планувала організуати теракт.

Близько о 21:00 вона помітила українську родину й почала за нею стежити. Перегнавши людей, жінка опинилася на відстані близько десяти метрів попереду них на шляху до будинку, де проживає сім'я. Вона піднялася трьома сходинками перед входом, залишила сумку з вибуховим пристроєм і поспішно пішла геть, озираючись, аби переконатися, що об'єкти стеження заходять усередину. Першим у приміщення зайшов 13-річний підліток, який у результаті отримав поранення.

Але вибух пролунав саме тоді, коли повз залишений пакунок проходила партнерка олігарха Анна Насобіна. Джерело, наближене до справи, повідомило журналістам BFMTV, що підозрювана активувала вибухівку дистанційно "за допомогою пристрою, схожого на пульт дистанційного керування". Внаслідок теракту важкі травми отримали троє людей.

Новини.LIVE інформували про те, що увечері, 29 червня, стався потужний вибух в елітному житловому будинку на вулиці Реверанд-Пер-Луї-Фролла в Монако. Влада князівства назвала "безпрецедентним для країни злочином". За даними слідства, невідомий зловмисник залишив у вестибюлі будівлі рюкзак, начинений саморобним вибуховим пристроєм із металевими болтами та дробом, після чого швидко втік пішки в бік французького міста Босолей.

Внаслідок вибуху серйозно постраждали троє осіб, які є членами однієї родини українського походження: підсанкційний дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний підліток. Жінці, яка є супроводжувала Єрмолаєва, медики провели ампутацію ніг. Підліток, за останніми даними, перебуває у стабільному стані. Ще четверо людей, що опинилися поблизу, були госпіталізовані через сильний психологічний шок.

Наразі правоохоронці Монако у співпраці з французькою поліцією ведуть масштабне розслідування. Попри початкові припущення про теракт, прокурори офіційно відкрили кримінальне провадження за статтями "замах на вбивство" та "незаконне поводження з вибуховими речовинами". Серед основних робочих версій слідства є зведення рахунків, пов'язане з організованою злочинністю та діяльністю сумнівних кол-центрів, до яких, як припускають медіа, могли бути причетні особи з оточення бізнесмена.