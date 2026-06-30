Вадим Єрмолаєв: біографія та бізнес олігарха, якого підірвали в Монако

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

У Монако триває розслідування теракту, зокрема підриву саморобного пристрою з болтами у житловому будинку, внаслідок якого важкі поранення отримав колишній український мультимільйонер Вадим Єрмолаєв та його родина Політолог Андрій Миселюк пов'язує замах із широким колом комерційних інтересів девелопера, який ще у 2017 році змінив паспорт України на громадянство Кіпру ради міжнародного захисту, але згодом потрапив під санкції РНБО через торгівлю в окупованому Криму.

Про це Андрій Миселюк ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Чим займався Вадим Єрмолаєв якого підірвали в Монако

Директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог", політолог Андрій Миселюк підкреслив, що офіційної інформації про цей інцидент наразі вкрай мало, як і інформації про Вадима Єрмолаєва. Проте, олігарх мав потужні зв'язки з російським ринком та вважається впливовим бізнесменом у Дніпрі.

"Дійсно, він ходив до топ-100 найбільших українських бізнесменів. І, хіба що, можна додати, що в Дніпрі він був відомий як один із найбільших забудовників, тобто, звичайно, це дуже полова людина була. І, враховуючи те, що в нього були зв'язки, ну, в тому числі, з російським ринком, ми бачимо, що він в Криму вів активну підприємницьку діяльність після окупації Криму. Тобто, звичайно, таке рішення, що стосується накладення санкцій до нього, тут виглядає достатньо логічно", — повідомив Андрій Миселюк.

Санкції Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені президентом Володимиром Зеленським у грудні 2023 року. Їх пов'язують з алкобізнесом с олігарха на тимчасово окупованому півострові.

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Розмірковуючи про зв'язки потерпілого з відомими дніпропетровськими кланами та групою "Приват", Андрій Миселюк зазначив, що Єрмолаєв мав окремий напрямок свого бізнесу.

"Ну, оскільки я розумію, власне кажучи, в нього був свій сегмент. Власне кажучи, він був забудовником. І враховуючи те, що в Дніпрі найбільше групи між собою, звичайно, контактують, то якісь у нього справи цілком можливі могли бути з групою "Приват". Ну, але що стосується якихось там гучних таких скандалів, голосних, то він, ну, не був такий помічений щонайменше там останні роки 5-7", — заявив політолог.

Він також додав, що Єрмолаєв ніколи не займав лідерських позицій у публічних політичних процесах країни, порівняно з Ігорем Коломойським та його активністю під час і після Революції Гідності, тому вважає, що вони зовсім по-різному впливали політично на державу.

Щодо мотивів скоєного в Монако злочину, який місцевий уряд назвав першим терактом у своїй історії, Андрій Миселюк підтверджує, що спільним чинником тут можливо є конфлікт фінансових інтересів.

"Хіба те, що у людей, дійсно, були інтереси в різних сферах. І вони могли, дійсно, бути, я маю на увазі, замахи пов'язані з їхньою бізнес-діяльністю. Тобто, у них і конкурентів, і ворогів було. Ну, і що стосується ось цього інциденту Монако, то, як Ви теж казали, цих князь теж заважав керівник уряду, що, дійсно, це перший раз в історії князівства. І це, звичайно, стало таким певним шоком для Монако", — підсумував Миселюк.

Який бізнес мав Вадим Єрмолаєв

Зі свого боку, сам Вадим Єрмолаєв раніше пояснював виданню Forbes, що ще у 2017 році повністю відмовився від українського громадянства на користь кіпрського паспорта нібито через недосконалість вітчизняної судової та податкової систем і потребу в міжнародному захисті.

Оскільки правила журналу передбачають включення до рейтингу найбагатших виключно громадян України, мультимільйонер згодом вибув із цього списку. Попри еміграцію, бізнесмен стверджував, що під час війни проводить в Україні увесь дозволений законом час, дуже любить її і планує масштабно розвивати тут проєкт після бойових дій.

Певні репутаційні проблеми наздогнали девелопера після розслідування "Української правди" про "Батальйон Монако", коли ДБР почало вивчати законність виїзду 84 заможних громадян, проте статус батька чотирьох дітей та іноземне підданство убезпечили його від претензій правоохоронців.

Окрім того, влітку проти нього розгорнули медійну кампанію зі звинуваченнями у роботі на РФ, на що олігарх обіцяв відповісти судовими позовами. Водночас його компанія звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з вимогою стягнути з Росії 259 мільйонів гривень компенсації за приватний літак Gulfstream G150, знищений росіянами під час удару по аеропорту Дніпра.

Також у Forbes писали, що за вплив бізнес-групи Єрмолаєва "Алеф" на архітектуру Дніпра у місті його називають людиною, "яка змінила його зовнішній вигляд". Після 12 років простою його структури відновили зведення багатофункціонального комплексу "Брама", де одна з 54-поверхових веж має стати найвищим житловим хмарочосом України, а також збудували Ermolaev Center площею 32 тисячі квадратних метрів з першими в країні автоматизованими паркінгами.

Орендні доходи бізнесмена як топ-рантьє від ТРЦ "МІСТ-сіті", "Каскад плаза" та ТБЦ "Босфор" складали 16 мільйонів доларів на рік.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, увечері 29 червня в Монако стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого щонайменше троє людей дістали поранення.

За попередніми даними, правоохоронці розглядають інцидент як імовірний терористичний акт. Повідомляється, що серед тяжко поранених є український олігарх Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

За інформацією слідства, невідомий залишив рюкзак із вибуховим пристроєм у вестибюлі будинку, розташованого поблизу кордону Монако з Францією. Після цього підозрюваний залишив місце події пішки та зник.

Після вибуху в регіоні оголосили план перехоплення для пошуку ймовірного виконавця, а також активували екстрений "червоний план". Обставини події та всі деталі інциденту встановлюють правоохоронні органи.