Кто взорвал Вадима Ермолаева в Монако: подробности полицейского расследования

Работа полиции в Монако на месте взрыва. Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

В Монако правоохранительные органы установили личность подозреваемого в подрыве сумки возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями; при этом злоумышленником оказалась женщина, замаскированная под мужчину. Она является гражданкой Украины и проживает в Германии.

Об этом сообщают журналисты Le Figaro, передает Новини.LIVE.

Появились новые подробности покушения на убийство Вадима Ермолаева в Монако

Правоохранительные органы Монако за двое суток раскрыли детали резонансного покушения на семью бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями. Судебная полиция установила, что к оставлению сумки со взрывчаткой возле жилого дома причастна женщина в возрасте около 30 лет.

По данным Le Figaro и BFMTV, подозреваемая имеет украинское происхождение и проживает в Германии. Ее текущее местонахождение уже зафиксировано в одной из стран Европы. Во внутренней записке полиции Монако отмечается, что «лицо, вероятно, маскируется, чтобы выглядеть как мужчина».

В настоящее время следствие рассматривает два ключевых мотива преступления: деятельность организованных преступных группировок или иностранное вмешательство.

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Следователи также выяснили, что злоумышленница тщательно готовила преступление и в день покушения несколько раз осматривала территорию вблизи площади де Мюлен, где планировала организовать теракт.

Около 21:00 она заметила украинскую семью и начала за ней следить. Обогнав людей, женщина оказалась на расстоянии около десяти метров впереди них на пути к дому, где проживает семья. Она поднялась на три ступеньки перед входом, оставила сумку со взрывным устройством и поспешно ушла, оглядываясь, чтобы убедиться, что объекты слежения заходят внутрь. Первым в помещение вошел 13-летний подросток, который в результате получил ранение.

Но взрыв прогремел именно в тот момент, когда мимо оставленной сумки проходила спутница олигарха Анна Насобина. Источник, близкий к делу, сообщил журналистам BFMTV, что подозреваемая активировала взрывчатку дистанционно «с помощью устройства, похожего на пульт дистанционного управления». В результате теракта тяжёлые травмы получили три человека.

Новини.LIVE сообщали о том, что вечером 29 июня произошел мощный взрыв в элитном жилом доме на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла в Монако. Власти княжества назвали это «беспрецедентным для страны преступлением». По данным следствия, неизвестный злоумышленник оставил в вестибюле здания рюкзак, начиненный самодельным взрывным устройством с металлическими болтами и дробью, после чего быстро скрылся пешком в сторону французского города Босолей.

В результате взрыва серьезно пострадали трое человек, являющиеся членами одной семьи украинского происхождения: бизнесмен из Днепра, находящийся под санкциями, Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний подросток. Женщине, сопровождавшей Ермолаева, медики провели ампутацию ног. Подросток, по последним данным, находится в стабильном состоянии. Еще четверо человек, оказавшихся поблизости, были госпитализированы из-за сильного психологического шока.

В настоящее время правоохранительные органы Монако в сотрудничестве с французской полицией ведут масштабное расследование. Несмотря на первоначальные предположения о теракте, прокуроры официально возбудили уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение со взрывчатыми веществами». Среди основных рабочих версий следствия — сведение счетов, связанное с организованной преступностью и деятельностью сомнительных колл-центров, к которым, как предполагают СМИ, могли быть причастны лица из окружения бизнесмена.