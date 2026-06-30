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Головна Новини дня Генпрокурор Монако відмовився розкривати прізвища постраждалих у теракті

Генпрокурор Монако відмовився розкривати прізвища постраждалих у теракті

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 17:09
Замах у Монако: українські дипломати з'ясовують деталі вибуху
Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо. Фото: скріншот з відео

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо офіційно відмовився оприлюднювати прізвища осіб, які постраждали під час нещодавнього вибуху автомобіля в князівстві. Водночас МЗС України вже підтвердило факт поранення трьох людей українського походження, а наші дипломати терміново прибули до лікарні міста Ніцца. Наразі місцеві правоохоронні органи спільно з французькими колегами ведуть масштабні пошуки підривника, який зумів оперативно втекти за кордон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву генерального прокурора Монако Стефана Тібо та Європейську правду.

Реакція українських дипломатів

Українське посольство оперативно надіслало офіційні запити до французьких та монакських колег для отримання детальної информации про теракт.

"Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб", — повідомили у відомстві.

Відомо, що поранених терміново госпіталізували до медичного закладу в місті Ніцца, причому двоє людей перебувають у вкрай важкому стані.

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В Монако не називають особи постраждалих

Прокуратура князівства Монако офіційно розпочала судове розслідування, проте кваліфікація злочину та громадянство поранених ще остаточно уточнюються дипломатами.

Раніше французькі медіа зазначали, що теракт був направлений проти підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. При теракті постраждав він, його дружина та син.

"Чоловік є резидентом Монако з 2021 року та не є фігурантом будь-якого розслідування ні з боку місцевих правоохоронних органів, ні з боку іноземних країн", — підкреслив генпрокурор.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, пізно ввечері 29 червня у Монако пролунав вибух. Теракт  трапився на вулиці Ревюрен Пер Луї Фролла у вестибюлі багатоквартирного будинку. Майже одразу в ЗМІ з'явилася інформація, що це був замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У 2023 році проти нього запровадили санкцїі за те, що він вів алкогольний бізнес в окупованому Криму. 

Влада Монако оголосила цей інцидент терактом.  Правоохоронці карликової держави оголосили "Червоний план". Повідомляється, що це перший такий інцидент за свю історію князівства. 

теракт розслідування Монако
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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