Покушение в Монако: Интерпол обнародовал фото подозреваемой украинки

Люди проходят мимо жилого дома на месте покушения в Монако. Фото: Reuters

Интерпол обнародовал имя, фотографию и приметы украинки, которую подозревают в причастности к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Женщину объявили в международный розыск, а запрос на ее арест направили правоохранительным органам всех стран. По версии следствия, она оставила возле дома предпринимателя сумку со взрывчаткой и дистанционно привела ее в действие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin.

Интерпол объявил украинку в международный розыск за покушение в Монако/Interpol

Покушение в Монако на Ермолаева: Интерпол назвал имя подозреваемой

Согласно информации международной полицейской организации, подозреваемой является 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, родившаяся 26 июня 1987 года. Интерпол также обнародовал её фотографию и особые приметы, которые могут помочь в установлении местонахождения женщины.

Женщина, подозреваемая в покушении в Монако. Фото: Nice-Matin

По данным правоохранительных органов, Березовская имеет темные волосы, владеет немецким языком, а на её правой руке — от плеча до локтя — есть татуировка, вероятно, в виде змеи.

По версии следствия, Анастасия Березовская, выдавая себя за мужчину, оставила возле дома Вадима Ермолаева сумку со взрывным устройством. После этого взрывчатку дистанционно привели в действие.

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Интерпол также сообщает, что подозреваемая проживает в Германии. После объявления её в международный розыск запрос на арест женщины направили правоохранительным органам всех стран — членов организации.

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители Монако установили, что к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева причастна гражданка Украины, которая, по данным следствия, маскировалась под мужчину. По версии следователей, она оставила возле дома сумку со взрывчаткой и дистанционно привела её в действие, в результате чего пострадали три человека. В настоящее время следствие рассматривает среди возможных мотивов преступления деятельность организованных преступных группировок или иностранное вмешательство.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный прокурор Монако Стефан Тибо отказался раскрывать имена пострадавших в результате теракта. В то же время МИД Украины подтвердил, что в результате взрыва ранения получили трое украинцев, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время украинские дипломаты устанавливают личности пострадавших.

Новини.LIVE также сообщали, что спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева находится в критическом состоянии после взрыва в Монако и лишилась части нижних конечностей. Сам бизнесмен получил ожоги и осколочные ранения.