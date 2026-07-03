Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Покушение в Монако: Интерпол раскрыл имя подозреваемой и опубликовал ее фото

Покушение в Монако: Интерпол раскрыл имя подозреваемой и опубликовал ее фото

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:14
Покушение в Монако: Интерпол обнародовал фото подозреваемой украинки
Люди проходят мимо жилого дома на месте покушения в Монако. Фото: Reuters

Интерпол обнародовал имя, фотографию и приметы украинки, которую подозревают в причастности к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Женщину объявили в международный розыск, а запрос на ее арест направили правоохранительным органам всех стран. По версии следствия, она оставила возле дома предпринимателя сумку со взрывчаткой и дистанционно привела ее в действие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Nice-Matin.

null
Интерпол объявил украинку в международный розыск за покушение в Монако/Interpol

Покушение в Монако на Ермолаева: Интерпол назвал имя подозреваемой

Согласно информации международной полицейской организации, подозреваемой является 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская, родившаяся 26 июня 1987 года. Интерпол также обнародовал её фотографию и особые приметы, которые могут помочь в установлении местонахождения женщины.

Замах у Монако
Женщина, подозреваемая в покушении в Монако. Фото: Nice-Matin

По данным правоохранительных органов, Березовская имеет темные волосы, владеет немецким языком, а на её правой руке — от плеча до локтя — есть татуировка, вероятно, в виде змеи.

По версии следствия, Анастасия Березовская, выдавая себя за мужчину, оставила возле дома Вадима Ермолаева сумку со взрывным устройством. После этого взрывчатку дистанционно привели в действие.

Читайте также:

Интерпол также сообщает, что подозреваемая проживает в Германии. После объявления её в международный розыск запрос на арест женщины направили правоохранительным органам всех стран — членов организации.

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители Монако установили, что к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева причастна гражданка Украины, которая, по данным следствия, маскировалась под мужчину. По версии следователей, она оставила возле дома сумку со взрывчаткой и дистанционно привела её в действие, в результате чего пострадали три человека. В настоящее время следствие рассматривает среди возможных мотивов преступления деятельность организованных преступных группировок или иностранное вмешательство.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный прокурор Монако Стефан Тибо отказался раскрывать имена пострадавших в результате теракта. В то же время МИД Украины подтвердил, что в результате взрыва ранения получили трое украинцев, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время украинские дипломаты устанавливают личности пострадавших.

Новини.LIVE также сообщали, что спутница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева находится в критическом состоянии после взрыва в Монако и лишилась части нижних конечностей. Сам бизнесмен получил ожоги и осколочные ранения.

олигархи покушение Монако
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации